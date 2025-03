Innovazione, Montemagni (Lega): Sì a proroga obiettivi Pnrr

Roma, 19 mar. – “Noi come Lega abbiamo proposto un ministro dell’Innovazione, perché l’innovazione è futuro e non bisogna averne paura. Ci sono 50 miliardi sulla digitalizzazione col Pnrr e dai report vediamo già alcuni obiettivi raggiunti; 6mila amministrazioni hanno digitalizzato i servizi, il 55% delle aziende italiane è in cloud, così come 4mila amministrazioni. Utile dunque la formazione con percorsi utili. Un aspetto su cui sfruttare la tecnologia è la prevenzione, ad esempio sul rischio geologico. Oltre ai corpi di soccorso di cui disponiamo, col digitale si possono fare studi e avere un quadro molto completo delle situazioni”. Lo ha detto Elisa Montemagni, deputata della Lega e membro della Commissione Ambiente, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Posi in onda su Urania Tv. Montemagni si è poi espressa sul percorso del Pnrr: “Se serve una proroga degli obiettivi non vedo perché no. L’importante è fare le cose bene e avere risultati. Si vedano i progetti Stem o l’ordine del giorno a mia firma sull’incentivazione del Suap. Il digitale è utile nel portare avanti le pratiche burocratiche”.