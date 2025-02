Iraq, inaugurato il pronto soccorso del GSD Al Najaf teaching Hospital

MILANO (ITALPRESS) – Sotto la guida del Presidente Kamel Ghribi, una delegazione di GKSD-GSD ha concluso la missione in Iraq per inaugurare il pronto soccorso del GSD Al Najaf teaching Hospital, uno dei due ospedali gestiti dal gruppo sanitario in Iraq.

L’impegno profuso da Kamel Ghribi ha dato i suoi frutti e l’inaugurazione del pronto soccorso alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia Niccolò Fontana, insieme ad esponenti di primo piano delle istituzioni iraqene, “rende chiara l’idea di quanto forte ed efficace sia stata la collaborazione istituzionale per la realizzazione di questo obiettivo – spiega una nota -. Il Gruppo GKSD- GSD è riuscito ad affermare un modello di partnership con il settore pubblico che non era scontato trovasse consenso tra gli interlocutori governativi e tra la gente e questa rappresenta una sfida vinta in un paese di grandi potenzialità”.

L’obiettivo che guida l’iniziativa è di assicurare cure di eccellenza e un’accoglienza di livello alto in modo da offrire un’esperienza sanitaria che metta sempre il paziente al centro.



“Credo molto nella diplomazia della salute e la chiave del successo – ha commentato Ghribi al termine della missione in Iraq – è stata la visione aperta e la capacità innovativa del governo iracheno unitamente alla nostra fiducia sullo sviluppo di questo grande Paese e sulle prospettive che lo attendono, speriamo di diventare anche apripista e battistrada per altre grandi aziende italiane che abbiano lo stesso nostro commitment poichè sono tanti i settori su cui la capacità imprenditoriale italiana può trovare importanti soddisfazioni in Iraq creando valore per le aziende e per questo Paese: dall’energia alle infrastrutture e alla grande distribuzione, il brand Italia qui è assicurazione di competenza e qualità”.

