ItalDavis a Bologna senza Sinner e Musetti, c’è Berrettini

ROMA (ITALPRESS) – L’ItalDavis dovrà fare a meno di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per la fase a gironi in programma la prossima settimana a Bologna. Il capitano Filippo Volandri ha diramato le convocazioni ufficiali del quintetto azzurro che scenderà in campo nel Gruppo A all’Unipol Arena da martedì 10 a domenica 15 settembre, con gli azzurri campioni in carica che affronteranno Brasile, Belgio e Olanda. A rappresentare l’Italia per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga sono così stati chiamati Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli. “Le scelte di oggi sono il frutto delle riflessioni e dei confronti di questi giorni con tutta la squadra, presenti e assenti – spiega capitan Volandri -. Rispetto a questi ultimi, come sempre abbiamo cercato di accordare le esigenze della squadra con quelle dei miei ragazzi, perchè abbiamo l’obiettivo di passare il turno anche tutelando la salute fisica e psicologica per restare competitivi fino al termine della stagione. Per quanto riguarda Jannik che ci ha dato la sua disponibilità per la parte conclusiva dell’impegno di Bologna, in accordo con i vertici federali e lo staff del ragazzo, abbiamo deciso di sollevarlo dalla convocazione permettendogli un pieno recupero, e avere la squadra al completo fin dal match iniziale”. “Lorenzo – il riferimento a Musetti – ci ha manifestato la necessità di fermarsi qualche giorno, dopo il tour de force cui si è sottoposto negli ultimi mesi, anche per la partecipazione all’Olimpiade, e, anche in questo caso d’accordo con la Federazione, ho deciso per il bene suo e della squadra di consentirgli di recuperare una condizione psicofisica ottimale. Pertanto, il gruppo che scenderà in campo a Bologna sarà comunque forte, motivato e in questo momento il più attrezzato per affrontare le squadre avversarie e per guadagnare le Finals di Malaga”. “Dopo un confronto con il capitano, il team e lo staff della Fitp, dove abbiamo valutato la mia attuale condizione psicofisica, e gli obiettivi che ci riguardano da qui a fine anno, abbiamo preso di comune accordo la decisione che non sarò a Bologna per la Coppa Davis – le parole via social di Musetti – E’ stata una scelta sofferta e mi dispiace dover rinunciare a questo nuovo importante appuntamento con la maglia azzurra a cui tengo moltissimo. Sono sicuro che i ragazzi si faranno valere, io farò il tifo con la stessa passione con cui ho difeso i colori azzurri a Parigi, e spero di ritrovare i miei compagni a Malaga”. L’Italia esordirà alla ‘Unipol Arenà mercoledì 11 settembre, alle ore 15, contro il Brasile, poi allo stesso orario venerdì 13 la sfida col Belgio mentre domenica 15, sempre alle ore 15, il confronto con l’Olanda.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).