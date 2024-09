ItalDavis avanti 1-0 sul Belgio, Berrettini vince in rimonta

BOLOGNA (ITALPRESS) – Italia in vantaggio 1-0 contro il Belgio nel suo secondo match del Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna. Nel primo singolare, quello dei numeri due dei rispettivi team, Matteo Berrettini, n.43 Atp, ha piegato in rimonta Alexander Blockx, (253), al debutto assoluto in Davis, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 7-5. Nel secondo singolare se la vedranno i numero 1 Flavio Cobolli (32 Atp) e Zizou Bergs (72).

