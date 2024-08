Jeep avenger sempre leader tra i Suv in Italia

TORINO (ITALPRESS) – Secondo l’elaborazione dei dati di mercato da parte di Dataforce, Jeep Avenger continua a eccellere nel mercato automobilistico italiano, consolidando la sua posizione di leader nel segmento B-SUV e affermandosi come il SUV più venduto in Italia nei primi sette mesi del 2024, considerando tutte le motorizzazioni disponibili. Questo risultato eccezionale evidenzia non solo l’appeal del modello, ma anche la capacità del brand Jeep di rispondere efficacemente alle esigenze dei consumatori. Jeep Avenger è la perfetta incarnazione del DNA Jeep in un formato compatto. Questo SUV ha saputo conquistare il pubblico italiano grazie al suo design distintivo, alla versatilità e alle prestazioni ovunque brillanti. Non sorprende, quindi, che dal momento del suo lancio abbia ricevuto diciassette premi dalla stampa internazionale, che ne hanno riconosciuto il valore in termini di innovazione, stile e funzionalità.

Uno degli elementi chiave del successo di Jeep Avenger è la sua gamma particolarmente completa, che rispecchia il principio di “Freedom of Choice”. Avenger è disponibile in diverse motorizzazioni per rispondere alle varie esigenze dei clienti: 100% Elettrico: il primo SUV completamente elettrico di Jeep, che combina emissioni zero con prestazioni dinamiche e un’esperienza di guida silenziosa e confortevole. Motore Benzina 1.2 da 100 CV: con cambio manuale, questa versione offre un’eccellente efficienza nei consumi e una guida reattiva e piacevole. Versione e-Hybrid: dotata dell’innovativo motore ibrido a 48 Volt e cambio automatico, questa variante garantisce una maggiore efficienza energetica e una riduzione delle emissioni, oltre a dotazioni da categoria superiore. Infine, entro la fine dell’anno è previsto anche il lancio del modello 4xe a trazione integrale, che offrirà il massimo della “Freedom of Choice” su ogni tipo di terreno, consolidando ulteriormente la versatilità della gamma Avenger.

Il dominio di Jeep nel segmento B-SUV è ulteriormente confermato da Jeep Renegade, che mantiene la sua posizione di leader tra i B-SUV ibridi plug-in grazie alla tecnologia 4xe. Questa tecnologia innovativa non solo rende Renegade – insieme a Compass, Wrangler e Grand Cherokee – più performante e divertente da guidare, ma anche più sostenibile. Il sistema ibrido plug-in 4xe permette di ridurre le emissioni, incrementando le prestazioni e il piacere di guida anche in fuoristrada.

I risultati positivi ottenuti in modo particolare da Avenger e Renegade hanno contribuito a rafforzare la posizione di Jeep nel mercato italiano. Nel periodo gennaio-luglio 2024, Jeep ha consolidato la sua settima posizione con una quota di mercato che sfiora il 4,5%. Questo risultato dimostra la capacità del brand di attrarre e soddisfare una vasta gamma di clienti, grazie a una gamma di SUV che combina la tradizione che reso Jeep un brand apprezzato a livello globale, e innovazione.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).