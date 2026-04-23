Jova Giro, viaggio di Jovanotti attraverso lItalia tra musica e pedali

Roma, 23 apr. (askanews) – Roma, Circo Massimo, è il punto di partenza e di ritorno. È la città dove Lorenzo Jovanotti è nato, ed è da qui che prende forma il Jova Giro: un percorso che non collega soltanto concerti, ma tiene insieme visione,

movimento e desiderio.

L’idea ha radici recenti e molto concrete: nasce dall’esperienza del bike concert dello scorso luglio, (un concerto dedicato a soli 5000 bikers) da cui prende vita il primo embrione di questo progetto. Non un’appendice al tour, ma un cambio di prospettiva: il viaggio smette di essere un intervallo privato e diventa parte dell’esperienza collettiva.

La musica è la prima grande passione di Lorenzo. La seconda è viaggiare soprattutto a pedali. Quando due passioni si riconoscono, trovano il modo di incontrarsi. Da questo incontro nasce un’estate che è insieme concerto e attraversamento, palco e paesaggio, ritmo e respiro. Sport e valorizzazioni di territori interni, strade secondarie, piste ciclabili, paesaggi.

In questo stesso tempo prende forma anche un altro racconto per un’altra grande passione di Jova: dopo il successo di Poesie da spiaggia (2022), Lorenzo rinnova la collaborazione con Nicola Crocetti in una nuova antologia, Poesie da viaggio, in uscita il 5 maggio per Feltrinelli. Antologia di poesia di ogni tempo e luogo. Parole nate lungo la strada, da leggere al volo o da lasciare sedimentare, come certi paesaggi.

Il Jova Giro è un viaggio intimo e condiviso. Con Lorenzo ci sarà una squadra di amici, gli stessi che lo hanno accompagnato nelle pedalate verso il Friuli. Alcuni ex ciclisti professionisti mondiali e olimpici, colleghi, compagni di passione per la strada a due ruote. Una carovana di “amici miei”, una piccola comunità in movimento: persone che si aspettano, si ritrovano, e condividono ogni chilometro e le serate dopo la strada, e magari se spunta una chitarra…

Il percorso sale fino al Gran Sasso dall’Appennino laziale e scende verso l’Adriatico, attraversa la linea dell’estate italiana tra costa ed entroterra, sfiora cittadine ed entra nei paesi. Poi continua verso Sud, cambia luce e vento, attraversa lo Stretto, percorre la Sicilia, per infine risalire lungo il Tirreno.

È un viaggio essenziale e sfidante, ma pieno. Minimal nei mezzi, ricco negli incontri. Fatto di salite e silenzi, di risate improvvise, di tuffi a sorpresa e di soste senza programma. Un viaggio che non cerca scorciatoie, ma presenza, pensiero, godimento di ogni singolo attimo. Lunghe rincorse per saltare sui palchi dei SUMMER PARTY che si accendono nei weekend.

C’è una frase che Lorenzo ama ricordare, di Tiziano Terzani, e che qui diventa una bussola:

“Il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta; il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l’arrivare.”

Le tappe del JOVA SUMMER PARTY diventano cosi approdi, feste di arrivo, momenti di esplosione dopo la strada: una sorta di Giro d’Italia musicale in cui ogni concerto è un traguardo e un nuovo inizio. Le date tra agosto e settembre 2026 disegnano una geografia che trova il suo compimento nel ritorno a Roma.

E li, al Circo Massimo, il viaggio si chiude con Jova al Massimo, due eventi prodotti da Trident concerts e organizzati in collaborazione con The Base, il 12 e il 13 settembre realizzati in collaborazione con il Comune di Roma Assessorato Grandi Eventi Non solo due concerti finali, ma una festa di ritorno. Un punto che diventa cerchio.

Nel tempo, Roma ha rappresentato un luogo speciale anche nella storia live di Jovanotti, con concerti che hanno registrato il tutto esaurito (Stadio Olimpico, e i recenti dieci sold out dell’ultimo Palajova, al Palazzo dello Sport) e consolidato un legame forte con il pubblico della città. Oggi quel legame è insieme partenza e approdo.

Il Jova Giro è un’idea semplice e radicale. Andare piano per andare lontano. E ricordarsi che, mentre si pedala, il viaggio è già musica.