Kia EV Day, accelerazione verso la mobilità elettrica

SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – In occasione del primo EV Day, tenutosi oggi in Corea e destinato a reiterarsi con cadenza annuale, Kia ha presentato tre nuovi modelli di veicoli completamente elettrici di piccole e medie dimensioni, riaffermando l’ambizioso obiettivo di guidare e accelerare a livello globale la ‘EV revolution’, ovvero la rivoluzione elettrica nella mobilità. Durante l’evento Kia ha illustrato la sua visione di “EV per tutti” e la sua strategia per ampliare in modo rapido e significativo la gamma di modelli EV, al fine di dare una risposta e soddisfare le diverse esigenze di tutti i consumatori. Kia ha ribadito l’obiettivo di voler rendere la mobilità elettrica accessibile ad un sempre maggior numero di persone e di procedere in tal senso con l’introduzione di veicoli elettrici in più segmenti di mercato. Dopo essersi accreditata con notevole successo come brand fautore della mobilità elettrica, attraverso il lancio del crossover EV6 e del grande SUV EV9, Kia ora avvia l’ampliamento della gamma con tre nuovi modelli elettrici di piccole e medie dimensioni, che sicuramente offrono maggiori possibilità ed un più facile accesso alla mobilità totalmente elettrica.

L’EV Day è stato l’occasione per la presentazione di EV5, un SUV compatto 100% elettrico pensato per le esigenze delle famiglie dei millennials. Il brand ha anche svelato due nuovi concept. Il Concept EV3 che concretizza la volontà di Kia di offrire gli highlights del suo SUV di punta, EV9, in un SUV più piccolo. Il Concept EV4, invece, ridefinisce gli stilemi della berlina elettrica con un design esterno accattivante e di grande impatto, che sviluppa gli stilemi della filosofia di design “Opposites United” di Kia. Nel corso di EV Day, oltre alla presentazione della nuova gamma, è stata illustrata anche la strategia del brand relativamente agli EV, volta a migliorare la facilità d’utilizzo, l’affidabilità e a dissipare i dubbi e le preoccupazioni più ricorrenti sul passaggio all’elettrico, compresi quelli riguardanti le infrastrutture di ricarica.

“Kia è fortemente concentrata nel fornire soluzioni alle preoccupazioni che continuano a causare esitazioni quando si tratta di acquistare un veicolo elettrico. Soddisferemo le aspettative dei clienti offrendo una gamma completa di veicoli elettrici a vari livelli di prezzo e migliorando la disponibilità di infrastrutture di ricarica” ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e Ceo Kia. “In qualità di fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, la transizione di Kia verso i veicoli elettrici è un obbligo, non un’opzione. Sviluppando una tecnologia EV avanzata, un design audace e servizi intuitivi e applicandoli a tutta la nostra gamma di veicoli elettrici, il nostro obiettivo finale è quello di fornire il valore unico di Kia al maggior numero possibile di persone. L’accelerazione verso l’elettrificazione inizia ora”.

Kia ha anche svelato i piani per migliorare le varie offerte di customer experience. Ciò include la razionalizzazione di diverse funzioni in un’applicazione per smartphone di facile utilizzo, l’introduzione di nuovi servizi presso e la fornitura ai clienti di servizi di intelligenza artificiale a bordo dei veicoli. “Kia mira a fornire soluzioni di mobilità sostenibile e a soddisfare le esigenze dei clienti eliminando le difficoltà percepite. Vogliamo rendere l’esperienza del cliente, dalle interazioni digitali a quelle offline e a bordo del veicolo, il più semplice e piacevole possibile. Questo include le fasi di pre-acquisto, acquisto e post-acquisto”, ha dichiarato Charles Ryu, responsabile della divisione Brand and Customer Experience.

“Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso nuove piattaforme e tecnologie digitali, per continuare a trovare modi migliori per andare avanti. Perchè al centro del DNA di Kia c’è la nostra promessa di offrire soluzioni di mobilità sostenibile più avanzate, che migliorino la vita delle persone”. L’obiettivo del Brand è quello di raggiungere un milione di vendite annuali di veicoli elettrici entro il 2026 e di portarlo a 1,6 milioni di unità all’anno entro il 2030, grazie ai prodotti e alle iniziative presentate oggi.

foto: ufficio stampa Kia

