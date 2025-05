Kings of Leon cancellano la loro tournée in Europa (anche in Italia)

Roma, 28 mag. (askanews) – I Kings of Leon hanno annunciato che il cantante solista e chitarrista Caleb Followill si è recentemente fratturato il tallone e ha dovuto sottoporsi a un intervento d’urgenza che gli impedisce di viaggiare e di esibirsi. Il processo di recupero, sotto stretto controllo di esperti ortopedici, dovrebbe durare circa 8 settimane.

La band, con grande rammarico, ha quindi cancellato tutti gli show da headliner previsti nei festival di Regno Unito ed Europa nei mesi di giugno e luglio di quest’anno, inclusa la partecipazione a La Prima Estate 2025 al Lido di Camaiore (Lucca) del 22 giugno.

Il festival sta già lavorando per individuare l’artista che salirà sul palco di Lido di Camaiore al posto dei Kings of Leon e si ripromette di tornare dal pubblico con tutti gli aggiornamenti in merito nel più breve tempo possibile.

Caleb ha pubblicato oggi sui social un messaggio sentito rivolto ai fan, in cui racconta l’accaduto e si scusa personalmente.

La Prima Estate augura a Caleb una pronta guarigione e spera di poter riavere presto i Kings of Leon tra gli ospiti di una delle prossime edizioni.

Ecco l’elenco completo dei festival ai quali i Kings of Leon hanno dovuto rinunciare: 13 giugno a O Son do Camiño, Santiago de Compostela, Spagna; 16 giugno a Hessentag, Bad Vilbel, Germania, 22 giugno, La Prima Estate 25, Lido di Camaiore, Italia; 24 giugno all’INmusic Festival, Zagabria, Croazia; 27 giugno per OpenAir St. Gallen, San Gallo, Svizzera; 29 giugno – Blackweir Fields, Cardiff, Regno Unito; 2 luglio, Lytham Festival, Lancashire, Regno Unito; 5 luglio, Rock Werchter, Werchter, Belgio; 10 luglio, Mad Cool Festival, Madrid, Spagna e

12 luglio NOS Alive, Lisbona, Portogallo.