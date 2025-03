Kirsty Coventry è la nuova presidente del CIO, prima donna alla guida dello sport mondiale

COSTA NAVARINO (GRECIA) (ITALPRESS) – Kirsty Coventry è la nuova presidente del Cio. Ex nuotatrice, la 41enne zimbabwese è stata eletta nel corso della 144esima sessione del Comitato Olimpico Internazionale a Costa Navarino, in Grecia. Decimo presidente nella storia del Cio, e prima donna alla guida dello sport mondiale, la Coventry succede a Thomas Bach che esaurirà il mandato il 23 giugno.

Kirsty Coventry è stata eletta presidente del Cio alla prima votazione con 49 preferenze, che era il quorum richiesto essendo 97 il numero dei possibili voti. Altre preferenze sono andate a Juan Antonio Samaranch (28), Sebastian Coe (8), David Lappartient e Morinari Watanabe (4 a testa), il principe giordano Feisal Al Hussein e Johan Eliasch (2 a testa) per un totale di 97.

Le sue prime parole

“E’ un momento straordinario, grazie dal profondo del cuore”. Sono le prime parole di Kirsty Coventry, neo eletta presidente del Cio. “Non è solo un grande onore ma anche un promemoria del mio impegno verso ognuno di voi – ha aggiunto – Vi renderò orgogliosi, adesso lavoriamo insieme”.

“La ragazzina che ha iniziato a nuotare nello Zimbabwe tanti anni fa non avrebbe mai potuto sognare questo momento” ha detto Coventry. “Sono particolarmente orgogliosa di essere la prima donna presidente del CIO, e anche la prima africana. Spero che questo voto sia di ispirazione per molte persone. Oggi i soffitti di cristallo sono stati infranti e sono pienamente consapevole delle mie responsabilità. Lo sport ha un potere ineguagliabile di unire, ispirare e creare opportunità per tutti, e mi impegno a garantire di sfruttare al meglio questo potere. Insieme all’intera famiglia olimpica, compresi i nostri atleti, fan e sponsor, costruiremo sulle nostre solide fondamenta, abbracceremo l’innovazione e sosterremo i valori di amicizia, eccellenza e rispetto. Il futuro del Movimento Olimpico è luminoso e non vedo l’ora di iniziare”.

E sul rapporto con Donald Trump: “Trump? Ho a che fare con uomini ‘difficili’ in posizioni elevate da quando ho 20 anni. Quello che ho imparato è che la comunicazione è la chiave. Credo fortemente che Trump ami lo sport. Vogliamo che i Giochi di Los Angeles 2028 siano

significativi. Non esiteremo nel far rispettare i nostri valori e assicurarci che ogni atleta che si qualifica abbia la possibilità di gareggiare in totale sicurezza”, ha spiegato in conferenza stampa a chi le chiede come intende approcciare il presidente degli Stati Uniti in vista

dei Giochi di Los Angeles 2028. Il tema principale riguarda, in articolare, la posizione di Trump sugli atleti transgender: “Creeremo una task force che si occuperà della questione legata agli atleti transgender e alla protezione delle donne. Quando avremo preso una decisione collettivamente, tra Cio e federazioni internazionali, quella decisione sarà molto chiara e non ci muoveremo da essa”.

Dopo l’elezione, il presidente del CIO Thomas Bach ha dichiarato: “Congratulazioni a Kirsty Coventry per la sua elezione a 10° presidente del CIO. Accolgo con grande favore la decisione dei membri del CIO e attendo con ansia una forte cooperazione, in particolare durante il periodo di transizione. Non c’è dubbio che il futuro del nostro movimento olimpico sia luminoso e che i valori che rappresentiamo continueranno a guidarci negli anni a venire”.

La scheda

Nata ad Harare il 16 settembre 1983 è stata una grande nuotatrice ed attualmente è ministro della Gioventù e dello Sport dello Zimbabwe. È membro del Comitato olimpico internazionale dal 2013 ed è stata presidente della Commissione atleti del Cio. Ha frequentato e nuotato a livello agonistico per l’Università di Auburn in Alabama, negli Stati Uniti. Alle Olimpiadi estive di Atene 2004 ha vinto tre medaglie (un oro nei 200 dorso, un argento e un bronzo), mentre ai Giochi di Pechino 2008 ha vinto quattro medaglie: l’oro dei 200 dorso e tre argenti. Nel 2016 Coventry si è ritirata dal nuoto dopo la sua quinta partecipazione a cinque cerchi. È considerata la delfina di Thomas Bach.

