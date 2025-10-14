Milano, 14 ott. (askanews) – La musica di Alexia torna a far vibrare i dancefloor: il 17 ottobre (per Garbo Dischi) il suo ultimo singolo “Follow” esce in una nuova versione del brano firmata dal dj e producer italiano Ale De Tuglie, che continua a ridefinire il significato di “made in Italy” nella scena elettronica mondiale. In questo lavoro riesce a fondere la sua cifra elettronica elegante e ipnotica con l’inconfondibile energia della voce di una delle icone della dance italiana più conosciute al mondo.

Il trascinante singolo “Follow”, pubblicato lo scorso maggio e scritto con Alessandra Flora, Marco Guazzone, Gianni Pollex, Lara Ingrosso e Leonardo Lamacchia, si rinnova qui in una veste inedita: De Tuglie ne reinterpreta le sonorità con influenze che richiamano i club di Ibiza e Londra, arricchendole di groove magnetici e dettagli raffinati. Un incontro tra due sensibilità che dà vita a un mix vibrante e contemporaneo, capace di esaltare il messaggio del brano: un invito ad andare oltre la superficie in un’epoca dominata dai social, riscoprendo autenticità, ascolto ed empatia.

Con le sue produzioni raffinate e un approccio visionario, Ale De Tuglie è uno dei giovani talenti più interessanti della scena elettronica internazionale. Dopo aver condiviso il tour con Marco Carola in venue iconiche come Pacha a Ibiza e Soho Garden a Dubai, è entrato nel roster di Music On, portando la sua cifra elegante e ipnotica nei principali festival e club del mondo: solo nel 2025 ha suonato a Ibiza, Londra, Francia, Stati Uniti, Dubai, Olanda, Romania e molte altre tappe.

Dopo un’estate che l’ha vista protagonista sui palchi più prestigiosi, dalla Spagna alla Finlandia, passando per numerose e speciali location italiane, Alexia è pronta a portare la sua musica ancora più lontano, oltre oceano: il 19 dicembre 2025 sarà tra le headliner del grande evento “The Best of I LOVE DANCE” al Palacio de los Deportes di Città del Messico, mentre il prossimo anno arriverà il momento del suo show più atteso, The party – Back to the dancefloor, il concerto evento in programma il 26 marzo 2026 al Fabrique di Milano, per celebrare una carriera che ha fatto ballare intere generazioni.

THE PARTY – BACK TO THE DANCEFLOOR è prodotto da A1 Concerti. I biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone al link: https://www.ticketone.it/artist/alexia/