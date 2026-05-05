La natura morta come primo gesto: Picasso, Morandi e Parmiggiani

Venezia, 5 mag. (askanews) – Tre artisti, tre approcci diversi, ma in qualche modo collegati, al tema della natura morta. La Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia ospita la mostra “Picasso, Morandi, Parmiggiani. Still Lifes”, che attiva un dialogo articolato tra due grandi figure del Novecento e la pratica di un artista a noi più vicino ed estremamente intenso come Claudio Parmiggiani. La mostra è organizzata da Tornabuoni Art, con la partecipazione del Musée national Picasso di Parigi, la cui presidente, Cécile Debray, è anche la curatrice dell’esposizione.”Abbiamo voluto presentare una sorta di dialogo poetico tra i lavori di due grandi artisti come Picasso e Morandi, che hanno lavorato negli stessi periodi e hanno condiviso la stessa scena culturale in un certo senso – ha spiegato ad askanews -. A loro si aggiunge Parmiggiani, un artista contemporaneo e in questo modo abbiamo cercato di costruire una conversazione sul tema della rappresentazione pittorica, attraverso la natura morta, che è un genere molto antico, fondato alle origini mitologiche dell’arte, ma è anche la relazione più semplice tra l’artista e i suoi temi, tanto da dire che per ogni pittore la natura morta è il suo primo gesto artistico”.In mostra opere importanti sia di Morandi sia di Picasso a cui i lavori di Parmiggiani, che spesso escono dalla dimensione della tela e diventano tridimensionali, offrono un’ulteriore possibilità di allargamento dello spazio narrativo. La sensazione è quella di un percorso che è anche meditativo e porta il visitatore a riconsiderare l’idea della natura morta. Che qui diventa presente, evocativa e carica di significanti.