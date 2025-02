La Russa “Mattarella custode valori democratici della nostra Patria”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho già avuto modo pubblicamente nei giorni

scorsi di esprimere la mia piena solidarietà al presidente della

Repubblica per gli attacchi pretestuosi, offensivi e inopportuni

rivolti a lui dalla portavoce del ministero degli Esteri russo.

Ieri il capo dello Stato è stato al centro di nuovi e gravissimi

minacciosi attacchi da parte della stessa funzionaria russa.

Il presidente Matterella aveva più volte ricordato quali siano gli elementi alla base della convivenza civile tra i popoli e che

l’Italia è per una pace giusta e non fittizia e neanche fragile.

Ed è a queste sue parole che le Istituzioni e tutti noi ci

rifacciamo. Nel respingere e condannare con fermezza – sia nel

metodo che nel merito – le inaccettabili parole di Maria Zakharova è altresì sentito e doveroso da parte mia rinnovare piena solidarietà e vicinanza al presidente della Repubblica, custode dei valori democratici della nostra Patria”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa in apertura dei lavori in Aula al Senato.

(ITALPRESS).

-Foto: Senato tv-