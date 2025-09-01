X
Lavoro, Meloni: dati Istat confermano efficacia misure governo

| 1 Settembre 2025 11:29 | 0 commenti

Askanews
Milano, 1 set. (askanews) – Quelli diffusi dall’Istat sul tasso di occupazione sono “numeri incoraggianti, che confermano l’efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l’Italia”. Lo rivendica la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post sui social in cui riassume i dati diffusi oggi: “Secondo l’ultima rilevazione Istat, anche a luglio arrivano segnali positivi dal mondo del lavoro: il tasso di occupazione sale al 62,8% e quello di disoccupazione scende al 6%. Rispetto a luglio 2024 si registrano 218mila occupati in più, con una crescita trainata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato”.

468

