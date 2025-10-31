Le designazioni arbitrali della decima giornata: Napoli-Como a Zufferli, Milan-Roma a Guida

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Luca Zufferli a dirigere Napoli-Como, gara valida per la 10^ giornata in programma sabato alle 18. Insieme al fischietto della sezione di Udine, al Maradona ci saranno gli assistenti Mokhtar e Fontemurato, il quarto ufficiale di gara Crezzini e gli arbitri Var Di Bello e Abisso. Il big-match del 10° turno Milan-Roma, in programma domenica alle 20.45 a San Siro, è stato affidato a Marco Guida di Torre Annunziata. Con lui i guardalinee Dei Giudici e Christian Rossi, il quarto ufficiale di gara Marchetti e gli arbitri Var Di Paolo e ancora Di Bello. Tra le gare più interessanti anche Cremonese-Juventus (sabato alle 20.45) e Verona-Inter (domenica ore 12.30) che saranno dirette rispettivamente da Daniele Chiffi di Padova e Daniele Doveri di Roma.

LE DESIGNAZIONI DELLA DECIMA GIORNATA

Udinese – Atalanta (01/11, ore 15) arbitro: Fabbri di Ravenna

Napoli – Como (01/11, ore 18) arbitro: Zufferli di Udine

Cremonese – Juventus (01/11, ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova

Verona – Inter (ore 12.30) arbitro: Doveri di Roma

Fiorentina – Lecce (ore 15) arbitro: Rapuano di Rimini

Torino – Pisa (ore 15) arbitro: Arena di Torre del Greco

Parma – Bologna (ore 18) arbitro: Bonacina di Bergamo

Milan – Roma (ore 20.45) arbitro: Guida di Torre Annunziata

Sassuolo – Genoa (03/11, ore 18.30) arbitro: Feliciani di Teramo

Lazio – Cagliari (03/11, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata

