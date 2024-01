Leasys e Free2move insieme per migliorare gestione flotte aziendali

ROMA (ITALPRESS) – Leasys, azienda di mobilità specializzata nel noleggio a medio e lungo termine, e Free2move, fornitore di mobilità di Stellantis, annunciano una partnership strategica destinata a migliorare sensibilmente la gestione delle flotte da remoto. A partire da oggi, in Germania, Italia, Spagna e Francia, i clienti business di Leasys potranno utilizzare la piattaforma Connect Fleet progettata da Free2move, la quale porterà ad una riduzione dei costi totali di gestione della flotta di oltre il 5%. Già utilizzato da oltre 20.000 clienti in tutto il mondo, Connect Fleet consente ai Fleet Manager di monitorare l’intera flotta attraverso l’uso delle moderne tecnologie di connettività’ dei veicoli e, di conseguenza, ottimizzarne logistica e produttività’. Grazie all’elettronica di bordo, i dati vengono inviati in tempo reale alla pagina web della piattaforma, dove, tramite la “dashboard” online personalizzabile, vengono analizzati l’impiego e lo stato dei veicoli, valutando consumi, chilometri percorsi e sinistri. Inoltre, Connect Fleet consente di monitorare i costi operativi, quali assistenza e manutenzione, e fornisce consigli per uno stile di guida sostenibile.

La nuova collaborazione consente a Leasys di compiere un grande passo avanti nella sua trasformazione digitale, un processo che si muove rapidamente sia a livello aziendale che a livello di servizio al cliente, come dimostrano il portale MyLeasys e l’app Umove. Inoltre, la digitalizzazione può supportare le grandi aziende durante la transizione verso la mobilità sostenibile. Del resto, con la sua esperienza ultraventennale nel settore, Leasys si pone da sempre al fianco dei Fleet Manager con un approccio a 360° offrendo soluzioni flessibili e innovative che tengano conto della rapida evoluzione delle esigenze aziendali e favoriscano la transizione alla mobilità sostenibile. L’adozione di Connect Fleet va proprio in questa direzione.

“Siamo estremamente soddisfatti della nostra collaborazione con Free2move, in quanto sottolinea due aspetti chiave della nostra visione del futuro della mobilità. Innanzitutto, rimarca l’importanza della digitalizzazione per Leasys sia a livello aziendale che a livello di servizio al cliente e il ruolo chiave che essa svolge nella trasformazione verso una mobilità più efficiente, accessibile e sicura. Per questo motivo, la digitalizzazione è fondamentale per garantire la migliore esperienza di servizio possibile per i clienti. Inoltre, il nuovo accordo dimostra il rapporto privilegiato che vantiamo con gli altri marchi di Stellantis. Questi valori condivisi ci consentono di offrire un ecosistema unico di prodotti e servizi” ha dichiarato Laura Martini, Chief Marketing Officer di Leasys.

“Siamo entusiasti di introdurre la nostra soluzione di gestione flotte, Connect Fleet, a tutti i clienti Leasys. Innovativa e performante, la piattaforma è progettata per ridurre significativamente il costo totale di proprietà (TCO) delle flotte aziendali, migliorando al contempo la visibilità. Con oltre 10.000 clienti soddisfatti già a bordo, questa partnership contribuirà ulteriormente a elevare la soddisfazione di entrambe le nostre basi clienti” ha detto Olivier Emsalem, Direttore SaaS e B2B di Free2move.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).