L’Espanyol ferma il Barça nel derby, aggancio Real

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Finisce in parità il derby catalano, acceso alla vigilia dalle polemiche per la sospensiva della squalifica di Lewandowski e ancor più infuocato in campo con due espulsi (Jordi Alba da una parte, Vinicius Souza dall’altra), tanti ammoniti e un arbitro (Lahoz) che non ha convinto. Al 7° azulgrana in vantaggio con Alonso, al 73° il pareggio di Joselu su rigore. Un solo punto, dunque, per la squadra di Xavi raggiunta in testa alla classifica dal Real Madrid di Ancelotti che venerdì aveva battuto 2-0 il Valladolid (doppietta di Benzema). Nelle altre gare del sabato vittorie casalinghe per Real Sociedad (2-0 all’Osasuna) e Villarreal (2-1 al Valencia). I baschi si impongono con i gol di Mendez e Sorloth e si riprendono il terzo posto, mentre la formazione di Setien si impone in rimonta sugli uomini di Gattuso che si erano portati in vantaggio con Cavani al 21°. Poi il pareggio di Chukwueze (45°) e nel finale la rete della vittoria di Foyth (88°).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).