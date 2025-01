Libia, Schlein: su Almasri premier non si nasconda dietro ministri

Venezia, 25 gen. (askanews) – “La premier deve venire in aula a fare chiarezza, ancora non ci ha messo la faccia. Si nasconde dietro i suoi ministri. Ci sono aspetti per nulla trasparenti sul perché sia stato ignorato il mandato di arresto internazionale e perché sia andato un aereo italiano a prenderlo. Una vicenda di una gravità inadita, ci spieghi che motivo si nasconde dietro questa liberazione”. Così Elly Schlein, segretaria del Pd, ritorna sul caso Almasri, in un’intervista ai quotidiani veneti e friulani del gruppo Nem.