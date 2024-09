L’Italdavis sfiderà l’Argentina alle Final 8 di Malaga

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone della Final 8 di Coppa Davis, in programma al ‘Palacio de Deportes Josè Marìa Martìn Carpenà di Malaga dal 19 al 24 novembre 2024. L’avversario dell’Italia campione in carica sarà l’Argentina, con possibile semifinale per gli azzurri contro una fra Usa e Australia. Dall’altra parte del tabellone, invece, le sfide Canada-Germania e Spagna-Olanda.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).