X
<
>

M.O., Calenda: sanzionare Ben Gvir e Smotrich, Israele va fermato

| 26 Agosto 2025 00:05 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 25 ago. (askanews) – “Nella mia vita politica sono sempre stato amico dello Stato di Israele. L’ho criticato quando andava fatto ma ne ho sempre sostenuto il diritto alla difesa. Ogni giorno lo vedo trasformarsi in una macchina che infligge morte e sofferenza con un distacco emotivo – purtroppo molto diffuso all’interno del paese – inimmaginabile”. Lo ha scritto su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Israele – ha aggiunto – va fermata. Alla riapertura del parlamento presenteremo una proposta per sanzioni individuali nazionali contro i criminali Ben Gvir e Smotrich. Vedremo se il Governo – almeno riguardo a questi due pericolosi delinquenti – avrà la forza di agire”, ha concluso Calenda.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA