M.O., Conte: Almasri e Gaza, Governo calpesta diritto internazionale

Roma, 6 set. (askanews) – “Si interroga Mattarella, ho visto, sull’importanza del diritto, della legalità internazionale”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, commentando, nel corso di un punto stampa a Catanzaro, il videomessaggio odierno del capo dello Stato al forum di Cernobbio.

“Ritengo – ha osservato l’ex premier – che davvero l’Europa abbia dato un contributo storico, e l’Italia in particolare, per costruire il diritto internazionale, in particolare umanitario, la legalità internazionale. Ma anche per questo è davvero incomprensibile, rimaniamo anche attoniti, sconcertati dal fatto che oggi l’Italia con questo governo calpesta la legalità internazionale che si tratti del caso singolo, il caso Almasri, dove un criminale viene salvato dal provvedimento della Corte penale internazionale e con un salvacondotto, con un volo di Stato viene rimpatriato in Libia; oppure che si tratti anche di non adottare misure concrete di condanna, misure efficaci della condotta criminale del governo Netanyahu, che calpesta completamente il diritto internazionale. Lo distrugge addirittura rendendosi responsabile di un genocidio di fronte all’Italia che rimane inerme che addirittura gli offre copertura e quindi la complicità indiretta”.

“Ecco – ha concluso Conte – interroghiamoci, sono quesiti importanti del presidente Mattarella che ci devono far riflettere tutti”.