M.O., Meloni: Italia farà sua parte su piano pace, nostra responsabilità

Roma, 17 ott. (askanews) – “L’Italia non si è mai tirata indietro e continuerà a fare la propria parte a tutti i livelli, secondo quelle che saranno le necessità per sostenere il processo di pace e la ricostruzione della Striscia di Gaza. La credibilità e l’autorevolezza che ci vengono riconosciute da tutte le parti nella regione, e che si somma alla storica capacità della nostra Nazione di dialogare e confrontarsi con tutti, ci attribuiscono una responsabilità a cui non intendiamo venire meno”. E’ quanto ha detto la premier Giorgia Meloni, in

un messaggio ai Med Dialogues 2025 in svolgimento a Napoli sottolineando che questa edizione si sta svolgendo “in un momento storico particolarmente delicato”.

Il Piano di pace proposto dal Presidente Trump e firmato a Sharm el-Sheikh “segna un passo fondamentale nel cammino verso un quadro stabile e duraturo di pace e sicurezza in tutto il Medio Oriente. L’unità di intenti che la comunità internazionale ha dimostrato in questo frangente rappresenta qualcosa di estremamente significativo. Si è finalmente aperto uno spiraglio di pace e di speranza, e dobbiamo continuare a lavorare affinché questa preziosa e fragile occasione abbia il successo sperato”, ha sottolineato la presidente del consiglio.