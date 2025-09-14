X
M.O. Schlein: basta con parole ipocrite del governo Meloni

| 15 Settembre 2025 00:03 | 0 commenti

Reggio Emilia, 14 set. (askanews) – “Vogliamo un maggiore protagonismo Italia e Europa per la pace. Non ci può essezre libertà senza la pace. Bisogna fermare i crimini di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania. E bisogna fermarli adesso. Stanno violando ogni norma del diritto internazionale e umanitario”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando alla festa dell’Unità. “Non ne possiamo più delle parole ipocrite e di circostanza del governo Meloni”.

“Torniamo a chiedere un cessate il fuoco immediato – ha aggiunto – lo sblocco degli aiuti umanitari, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, servono sanzioni per il governo israeliano e per i suoi ministri, sospendere accordo di cooperazione tra Ue e Israele e interrompere il memorandum di cooperazione militare tra Isarele e il governo italiano. L’Italia non può essere complice di questi crimini”. La leader Pd, inoltre, ha espresso “piena solidarietà e supporto alla Global sumud flotilla. Ue e governo italiano dovere di proteggere l’incolumità della missione”.

