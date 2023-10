M.O.,Tajani: non ci sono allarmi particolari ma prevenire attentati

Monza, 14 ott. (askanews) – “Non ci sono allarmi particolari ma in questo momento dobbiamo garantire la sicurezza del Paese. Dobbiamo proteggere tutti i luoghi di culto e non, dove si incontrano i nostri concittadini di origine ebraica. Bisogna prevenire possibili attentati ed episodi come quello di Milano dove poco fa un uomo, per fortuna disarmato, è stato fermato mentre urlaba Allah akbar”. Lo ha detto il vice premier e ministor degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla convention azzurra di Monza.