M.O., Tajani: spero italiani flottiglia tornino in un paio giorni

Roma, 3 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso oggi l’auspicio che gli italiani della Global Sumud Flotilla arrestati in Israele possano tornare in Italia “nel giro di un paio di giorni”.

“Intanto, sono in partenza dall’aeroporto Ben Gurion i quattro parlamentari con i quali ho parlato stamane, sono accompagnati dal diplomatico della nostra ambasciata Ferravi e sono in corso di visita consolare invece gli altri italiani che io mi auguro possano rientrare nel nostro Paese il prima possibile al giro di un paio di giorni”, ha detto il ministro arrivando alla Giornata della Lingua italiana al Maxxi.