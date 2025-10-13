X
M.O., Trump firma con altri mediatori l’accordo per cessate il fuoco a Gaza

| 14 Ottobre 2025 00:04 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 13 ott. (askanews) – Il presidente Usa Donald Trump e gli altri mediatori hanno ufficialmente firmato il documento sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza.

Oltre a Trump, hanno sottoscritto il documento il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

La firma è avvenuta a Sharm el-Sheikh, al termine del vertice per la pace co-presieduto da Egitto e Stati uniti, che riunisce oltre venti Paesi e organizzazioni internazionali.



