M5S, Conte: Grillo rivuole il simbolo? Io mi occupo di politica

Roma, 4 giu. (askanews) – L’annuncio che Beppe Grillo, fondatore ed ex garante del M5S, intende promuovere una azione legale per riappropriarsi del simbolo del Movimento, non allarma particolarmente il leader stellato Giuseppe Conte. “Non è una questione più che riguarda me, io mi occupo di politica – ha detto l’ex presidente del Consiglio nel corso di SkY Tg24 live in Milano – le questioni giudiziarie le trattano i miei avvocati che sono affidabilissimi, e con me finora non hanno mai perso una causa”.