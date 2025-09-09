Milano, 9 set. (askanews) – “Ma io sono fuoco”, il nuovo album di Annalisa esce il 10 ottobre ed è già in preorder da oggi.

Il titolo dell’album, che suona come una risposta, ma anche come una dichiarazione di identità, è stato annunciato a fine luglio con una frase sui social:

“Quando è tutto da rifare, io mi posso trasformare, pensi che mi faccia male, ma io sono fuoco”

Fuoco come scintilla creativa quindi, ma soprattutto come trasformazione. E anche la copertina, svelata oggi, racconta molto di questo cammino. La tigre, infatti, rimanda direttamente alla metafora del tempo circolare del filosofo Jorge Luis Borges, così come il titolo dell’album e i colori: il tempo è un fiume, è una tigre, è un fuoco, e ci trascina, divora, consuma, così come anche noi facciamo con lui, o ci imponiamo di fare.

Torniamo in qualche modo quindi anche al vortice, quello della vita, dove ci ritroviamo a girare, ma in questo viaggio non c’è nulla di puramente passivo, c’è anzi un equilibrio tra accadimenti e opportunità, e il titolo dell’album, “Ma io sono fuoco”, si inserisce proprio in questa linea di pensiero.

Con questa affermazione, Annalisa rivendica la propria appartenenza a quella forza inesorabile del tempo che brucia e trasforma, reagisce, distrugge per evolvere.

Sulla scia di “Maschio”, che ha dato il via al nuovo percorso artistico, e del suo lavoro precedente, nell’album coesistono il pop contemporaneo con le sonorità anni ’80 con elementi elettronici di matrice internazionale, creando un sound nostalgico ma incredibilmente attuale.

“Maschio” (certificato Oro) si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica FIMI per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica FIMI e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify, e il recente “Piazza San Marco” che vede per la prima volta la collaborazione con Marco Mengoni: un incontro artistico che unisce due delle voci più amate e iconiche del panorama musicale italiano in un intenso viaggio emotivo.

Annalisa, dopo il successo tutto sold out di Palasport e Arene con oltre 250 Mila biglietti venduti solo nel 2024, tornerà live dal 15 novembre nei principali palasport italiani con il “CAPITOLO I” del suo nuovo viaggio (organizzato da Friends & Partners).

Questo il calendario completo, info friendsandpartners.it:

sabato 15 novembre @Jesolo (VE)- Palazzo del Turismo (data zero)

Domenica 16 novembre @Jesolo (VE)- Palazzo del Turismo

martedì 18 novembre @Padova – Kioene Arena

venerdì 21 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

Sabato 22 novembre @Roma – Palazzo dello Sport

lunedì 24 novembre @Firenze – Nelson Mandela Forum

venerdì 28 novembre @Milano – Unipol Forum SOLD OUT

Sabato 29 novembre @Milano – Unipol Forum

martedì 2 dicembre @ Eboli (ASA) – Palasele

venerdì 5 dicembre @Bari – Palaflorio

Sabato 6 dicembre @Bari – PalaFlorio

mercoledì 10 dicembre @Bologna – Unipol Arena

sabato 13 dicembre @Torino – Inalpi Arena