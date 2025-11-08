X
Madonna celebra i 20 anni di Confessions on a Dance Floor

Milano, 8 nov. (askanews) – Confessions on a Dance Floor Twenty Years Edition celebra il ventesimo anniversario dell’acclamato album di Madonna “Confessions on a Dance Floor”. Questa edizione digitale deluxe contiene 20 tracce, tra cui la versione originale dell’album mixata in dissolvenza incrociata disponibile per la prima volta in digitale, insieme a 8 lati B aggiuntivi, remix e tracce promozionali. L’edizione deluxe è disponibile in streaming.

Madonna ha collaborato col producer Stuart Price, trasformando il suo sound in un mix di disco ed electropop e ritmi da club anni 2000. Con una serie di singoli di successo, “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” e “Jump”, l’album raggiunse la vetta della Billboard 200 al momento dell’uscita, rimanendo in classifica per 37 settimane e facendo vincere a Madonna un Grammy® Award come miglior album elettronico/dance.

