Manovra, Tajani: casa per noi e tema politico e valoriale

Roma, 21 ott. (askanews) – “Il 25 ottobre saremo a Torino per gli Stati generali della casa. Per Fi la casa è un tema politico fondamentale e valoriale. Rappresenta la dimora, non sono solo quattro mura di mattoni e cemento. E’ il luogo dove siamo nati e dove crescono i nostri figli. E’ un bene prezioso, e ci riuniremo a Torino proprio per trasformare questi principi in scelte politiche e atti legislativi”. Lo ha detto il segretario di Fi, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera.