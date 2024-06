Mbappè fa tremare la Francia: botta la naso, ma niente intervento

ROMA (ITALPRESS) – Una brutta botta al naso, ma i primi esami sono rassicuranti: Kylian Mbappè non dovrà sottoporsi “immediatamente” a un intervento chirurgico. Lo riporta l’Equipe, citando la Federcalcio francese. I primi esami sostenuti lunedì sera all’ospedale di Dusseldorf, dunque, avrebbero escluso la necessità di un’operazione al naso, dopo la botta rimediata ieri nella sfida, vinta, contro l’Austria. “Kylian Mbappè ha riportato la frattura del naso, hanno confermato gli esami effettuati nella notte tra lunedì e martedì. Il giocatore è tornato nel ritiro della squadra francese. Nei prossimi giorni verrà sottoposto alle

cure, senza essere sottoposto immediatamente ad un intervento

chirurgico. Verrà realizzata una mascherina per consentire al

numero 10 della squadra francese di valutare la ripresa delle gare dopo un periodo dedicato alle cure”, si legge nella nota della FFF. La Federazione non specifica la durata delle cure, ma al termine della partita di ieri, il presidente della Federcalcio

francese Philippe Diallo si è detto ottimista: “Sarà ok, nessuna

operazione”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).