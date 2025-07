Milano, 10 lug. (askanews) – Mecna ha pubblicato a sorpresa il suo nuovo EP, “Introspezione”, come lui stesso ha anticipato in una diretta Instagram che ha tenuto per i suoi fan ieri sera alle ore 21.30.

“Introspezione” racchiude i brani piano e voce di cui l’artista aveva fornito un’anticipazione solo su Instagram durante i mesi scorsi.

“È un progetto nato di getto, istintivo e con brani brevi ma intensi. Qui la scrittura è come un flusso di coscienza continuo, ogni brano ha un tema diverso, ma sono tutti in una qualche maniera collegati. Non ci sono batterie, non ci sono ritornelli predominanti, non ci sono intro. Le canzoni sono libere dalle strutture canoniche.” racconta Mecna.

L’EP è suonato e prodotto da Pierfrancesco Pasini e Fudasca, mentre i videoclip dei brani sono girati da registi diversi, a cui Mecna ha dato totale libertà creativa. Una libertà che lui stesso rivendica:

“sono tornato all’essenza di essere artista e all’esigenza totale per me di potermi esprimere liberamente, senza alcun tipo di ingerenze”, ha proseguito.

I video realizzati da Simone Peluso, Francesca Silvestri, Broga’s, Niccolò Bassetto, Mòndeis e Christian Kondic rendono chiara l’intenzione di Mecna di abbattere ogni barriera tra artista e ascoltatore, consegnando brani nudi e autentici in cui le immagini fanno da padrone, a riprova della grande cura estetica che Corrado infonde ai suoi progetti. Un progetto nuovo in cui non ci sono strategie, né si inseguono le logiche commerciali, ci sono solo musica, immagini e pura e semplice poesia.

Mecna si conferma una delle voci più credibili della scena contemporanea, capace di costruire connessioni profonde con il suo pubblico grazie a un’identità riconoscibile e in continua evoluzione.