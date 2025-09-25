X
Media, l’Uefa valuta l’esclusione di Israele e dei suoi club dalle competizioni

Media, l’Uefa valuta l’esclusione di Israele e dei suoi club dalle competizioni

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – La Uefa potrebbe escludere la prossima settimana Israele e i suoi club da tutte le sue competizioni. L’indiscrezione arriva dal “Times”, secondo il quale la maggioranza dei membri dell’Esecutivo di Nyon concorderebbe sulla necessità di assumere questa misura drastica a seguito di quanto sta succedendo a Gaza. Del resto le pressioni da parte di tifosi e club europei – che chiedono una sanzione esemplare come già fatto nei confronti della Russia tre anni fa, dopo l’invasione dell’Ucraina – sono crescenti e se la Uefa optasse per la sospensione di Israele anche la Fifa potrebbe adeguarsi.

Israele si vedrebbe così negare qualsiasi possibilità di prendere parte ai Mondiali del 2026, a prescindere dal cammino nel girone di qualificazione che vede la squadra a 9 punti come l’Italia di Gattuso, a -6 dalla Norvegia capolista. Ci sarà però da fare i conti con gli Usa visto che Donald Trump si è già espresso contro l’esclusione di Israele dai Mondiali. Anche Miki Zohar, ministro dello Sport israeliano, ha fatto sapere di essere al lavoro col premier Netanyahu e il presidente federale Zuares per evitare la punizione della Uefa. Il mese prossimo Israele è attesa dalle trasferte di Oslo (11 ottobre) e Udine (14 ottobre) contro Norvegia e Italia per le qualificazioni mondiali.

