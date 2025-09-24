X
Meloni: clima di odio contro di me e giustificazionismo sinistra

| 25 Settembre 2025 00:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 24 set. (askanews) – “Quello che vedo sono le mie immagini bruciate per strada e non quelle di esponenti della sinistra; esponenti dell’altra parte invitano a venire sotto casa mia a dirmi che sono un’assassina; io sono definita quotidianamente complice di quel che accade a Gaza, che sono un’assassina. Penso che ci sia un clima che si sa determinando, che ci sia un problema di giustificazionismo e di silenzio, penso che anche queste accuse che vengono rivolte in Parlamento contribuiscono a creare questo clima. Devo fare un richiamo alla responsabilità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a New York.

