Meloni: io come Kirk? Essere accostata a lui motivo orgoglio

| 26 Settembre 2025 00:02 | 0 commenti

Askanews
Roma, 25 set. (askanews) – “‘Meloni come Kirk’. L’hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni commentando la scritta apparsa su un muro della stazione ferroviaria Porta Susa a Torino.

