Roma, 15 gen. (askanews) – “Grazie a tutti per gli auguri di compleanno che mi avete mandato privatamente” e “con i post sui social, davvero… tanto incoraggiamento di cui farò tesoro, siete la mia forza, vi voglio bene”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un post video su X, ringrazia tutti coloro che le hanno fatto gli auguri per il suo compleanno. Oggi la premier compie 47 anni.