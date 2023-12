Mes, Schlein: Pd e M5s divisi? Anche la maggioranza lo è

Roma, 21 dic. (askanews) – La differenza di linea tra Pd e M5s sul Mes non impedisce “di costruire alleanze sui territori”, come del resto le stesse divisioni non impediscono alla maggioranza di centrodestra “di governare insieme”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein rispondendo ai giornalisti: “Oggi mi sembra che quella più evidente sia la spaccatura dentro al governo, sono incapaci di decidere e trovare un compromesso tra di loro su una rilevante questione di politica europea. Questa è l’evidenza di oggi”.

“Dopodiché, tra le opposizioni ci sono delle differenze? Sì, ce lo diciamo tutti i giorni, ma nessuno mette in discussione che la maggioranza possa governare insieme” nonostante “le differenze della maggioranza che hanno reso evidente la debolezza di questo governo”. Dunque, “non capisco perché queste differenze impediscano eventualmente a noi di costruire alleanze sui territori come stiamo facendo”.