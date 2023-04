Miami vince e inguaia Dallas, bene New Orleans

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vittorie per Miami e New Orleans nelle sole due gare disputate nella notte in Nba. Nella sfida con Dallas – le due finaliste di Conference perdenti della passata stagione – gli Heat ne escono con un successo per 129-122 che permette loro di interrompere la striscia di tre sconfitte di fila. Decisivo Jimmy Butler (35 punti e 12 assist). Miami conserva il settimo posto a Est, mentre il rischio di una stagione senza play-off è alto per i Mavericks, nonostante il solito gigantesco Luka Doncic, autore di 42 punti e 10 rimbalzi. I texani perdono ancora terreno da Oklahoma City, al momento ultimi qualificati per il play-in.

Continua il buon momento dei Pelicans, capaci di imporsi 122-114 allo Smoothie King Center sui Los Angeles Clippers, nonostante i 40 punti di Kahwi Leonard. New Orleans, grazie soprattutto a Brandon Ingram (36 punti per lui), consolidano la settima posizione a Ovest e insidiano gli stessi Clippers per il sesto posto.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).