Michel Sainville, Fractional CMO come ponte tra marketing e sales

Roma, 05 Mar. – Nel panorama del marketing moderno, il ruolo del Fractional Chief Marketing Officer (CMO) sta emergendo come una soluzione innovativa per migliorare l’efficacia delle strategie commerciali delle PMI. Questa figura, ancora poco conosciuta in Italia, si sta affermando come un ponte tra il reparto marketing e quello delle vendite, eliminando sprechi pubblicitari e migliorando i processi di acquisizione clienti. Michel Sainville, uno dei pionieri di questa figura nel nostro paese, spiega: “Il Fractional CMO è un direttore marketing a tempo, che lavora per un numero limitato di aziende, portando una visione esterna e strategica”. Questo approccio permette alle aziende di beneficiare di competenze di alto livello senza dover sostenere i costi di un CMO a tempo pieno.Secondo il CMO Barometer, il 56% degli intervistati in Italia ritiene che l’intelligenza artificiale sarà il tema caldo del marketing nel 2025. Questo dato sottolinea l’importanza di avere una guida esperta che sappia integrare le nuove tecnologie nelle strategie aziendali. Sainville aggiunge: “Il Fractional CMO non solo riduce gli sprechi pubblicitari, ma disciplina le azioni di marketing, sia online che offline, in modo che siano al servizio del reparto commerciale e aumentino concretamente le vendite”.L’impatto positivo di questa figura sulla società è significativo. Le aziende possono ridurre gli sprechi pubblicitari e aumentare i ricavi, il che si traduce in una maggiore competitività sul mercato. Inoltre, l’approccio del Fractional CMO favorisce la crescita delle competenze interne, poiché i team aziendali imparano a gestire autonomamente le strategie di marketing. “Il mio obiettivo è insegnare al team come fare le cose da soli”, afferma Sainville, sottolineando l’importanza della formazione continua.Le prospettive future per il mercato del Fractional CMO sono promettenti. Con la crescente complessità del marketing digitale e l’aumento della spesa in digital advertising, prevista a 7,6 miliardi di euro in Italia nel 2025, la domanda di esperti in grado di navigare questo panorama è destinata a crescere. Sainville prevede: “Il Fractional CMO diventerà una figura sempre più richiesta, soprattutto nelle aziende che vogliono espandersi in nuovi mercati senza aumentare i costi fissi”. Inoltre, l’aumento delle possibilità lavorative è un aspetto cruciale. Con l’espansione del ruolo del Fractional CMO, si aprono nuove opportunità per professionisti del marketing che possono offrire le loro competenze a più aziende contemporaneamente. “Lavorare come Fractional CMO mi permette di sviluppare strategie efficaci in diversi settori, accelerando la crescita delle aziende con cui collaboro”, conclude Sainville.In sintesi, il Fractional CMO rappresenta una risposta efficace alle sfide del marketing moderno, offrendo alle aziende la flessibilità e l’innovazione necessarie per prosperare in un mercato in continua evoluzione.