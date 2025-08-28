Milan, infortunio per Jashari: si teme rottura del perone

Roma, 28 ago. (askanews) – Brutta notizia per Massimiliano Allegri. Ardon Jashari è rimasto vittima di un infortunio nel corso dell’ultimo allenamento in seguito a uno scontro di gioco fortuito con Gimenez. Stando alle prime informazioni, lo svizzero ha preso una botta particolarmente forte al perone e si teme che possa essersi procurato una frattura che lo terrebbe lontano dai campi per almeno un paio di mesi.

Nelle prossime ore si conoscerà con precisione l’entità dell’infortunio, ma è possibile che a questo punto il Milan possa essere costretto a tornare sul mercato – Rabiot resta sempre un nome buono – o debba rinunciare alla cessione di Musah, inseguito dall’Atalanta.