Milano, ecco la tre giorni dedicata all’oncologia del futuro

Milano, 10 lug. (askanews) – Tavole rotonde, convegni e panel per ragionare insieme sul futuro dell’oncologia. Arriva a Milano Midsummer School 2025, una tre giorni organizzata da Motore Sanità in collaborazione con Regione Lombardia e Istituto Europeo di Oncologia, con tutti i protagonisti del panorama istituzionale, imprenditoriale e medico. Abbiamo parlato con Romano La Russa, Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Regione Lombardia: “Oggi indubbiamente è una cosa sempre e comunque estremamente grave ma qualche speranza in più rispetto al passato oggi la possiamo avere e questo solo ed esclusivamente dovuto alla grande ricerca che negli anni ci è stata fatta in Italia, in particolare in Lombardia e la nostra regione, la regione Lombardia, a questo dà molta importanza, molto peso ed è per quanto riguarda la nostra sanità indubbiamente all’avanguardia e come primo punto senza la ricerca, ripeto, non si va da nessuna parte quindi la regione è assolutamente impegnata al fianco di tutti gli ospedali, pubblici e privati”.Oncologia del futuro e medicina di precisione tra i grandi blocchi tematici, per capire insieme le prospettive e gli scenari. Poi focus sulla stomia e su tutto ciò che riguarda la qualità di vita dei pazienti oltre all’impatto delle infezioni del sito chirurgico sul paziente oncologico. Spazio poi all’innovazione e alle nuove sfide, come quella legata all’intelligenza artificiale e al Gemello Digitale Umano. È poi intervenuto Alessandro Maiocchi, Innovation Hub Director Bracco: “Alcuni aspetti dell’oncologia in particolare richiedono comunque l’intervento di tecnologie sempre più avanzate a diversi livelli non solo quello diciamo del trattamento ma anche soprattutto quello dedicato alla comprensione della patologia e quindi la raccolta di informazioni, dati di vario tipo, proteomico, genomico e quant’altro che poi devono essere trattati, devono essere gestiti, devono essere analizzati al fine di generare un’informazione utile per uno sviluppo successivo sui nuovi trattamenti ma anche e soprattutto per gestione di pazienti sempre più accurate e sempre più personalizzate”.Grande vicinanza anche del mondo istituzionale, fondamentale nel supportare e promuovere percorsi innovativi in tema di sanità. Infine abbiamo parlato con Marco Alparone, Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza Regione Lombardia: “Noi abbiamo fatto della ricerca dell’innovazione e degli studi proprio perché da sempre i nostri istituti sono degli istituti dove questa ricerca e questa innovazione si fa, si fa attraverso anche però un ecosistema che deve tenere dentro università, deve tenere dentro industria ma deve anche tenere dentro un sistema sanitario regionale che è in grado di garantire tutto questo. Questa è la grande sfida dell’innovazione, un’innovazione che passa dalla ricerca ma che deve trovare nel nostro sistema sanitario nazionale la risposta”.Midsummer School 2025 trova il suo successo nella sinergia delle forze in causa e nella capacità di mettere a confronto mondi diversi verso lo scopo comune. La salute del paziente e l’innovazione dell’oncologia.