MotoGP, Aldeguer guarda avanti: “Obiettivo Phillip Island”

Roma, 5 ott. (askanews) – Fermin Aldeguer conquista il primo successo in MotoGP con una prestazione da incorniciare, in cui prende possesso del primo posto dopo otto giri e va in allungo fino alla bandiera a scacchi. Prestazione dominante del pilota del team Gresini, che tuttavia dimostra una maturità ben superiore a quella dei suoi 20 anni, quasi da pilota navigato.

“È stata una bella sensazione, anche se con questo caldo non me la sono goduta al massimo. È stata una gara lunga e anche in parco chiuso faceva molto caldo”, queste le sue parole a Sky Sport MotoGP. “Sicuramente questo weekend mi dà fiducia e motivazione per credere di più in me. Penso che tante persone non se l’aspettassero, e forse neanche io mi aspettavo di vincere così presto”.

“Non voglio rilassarmi, voglio andare avanti. Phillip Island è una pista che mi piace tantissimo, sono sempre andato forte anche in Moto2, lì ho vinto la mia ultima gara prima di questa. Proverò a fare il massimo, noi vorremo essere competitivi, continuare a imparare e avere sempre la velocità. Poi il risultato arriverà di conseguenza”, ha aggiunto.

Fondamentale anche il lavoro eseguito nella mattinata indonesiana: “A livello di elettronica e nel modo di scaldare le gomme abbiamo fatto qualche cambiamento dopo il warm up. Penso che abbiamo fatto un bel passo avanti, mi sta aiutando a essere più pronto nei primi giri”.