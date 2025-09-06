MotoGp, Alex Marquez in pole a Barcellona

1 minuto per la lettura
Roma, 6 set. (askanews) – Alex Marquez firma la pole position al Montmeló per il MotoGp in Catalogna. Insieme al pilota del team Gresini scatteranno dalla prima fila anche Quartararo e suo fratello Marc. Seconda fila con Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio. 12° Bezzecchi. Eliminato in Q1 Pecco Bagnaia, ancora in grande difficoltà: il torinese partirà 21°. Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race.
