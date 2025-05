MotoGp, Bagnaia verso Silverstone “Dimenticare Le Mans”

Roma, 22 mag. (askanews) – Pecco Bagnaia prova a ripartire dopo Le Mans, uno dei suoi peggiori weekend in carriera con un doppio ‘zero’ che l’ha fatto precipitare a -51 punti da Marc Marquez in classifica. Negli scorsi giorni il torinese ha passato una giornata insieme con gli amici dell’Academy al Mugello: “E’ stato bello guidare la nuova Panigale – ha detto il torinese a Sky -. Un buon allenamento per dimenticare Le Mans”. Poi su Silverstone: “Probabilmente farà più freddo del previsto ma siamo pronti a tutto. Sarà importante identificare subito un setup che possa aiutarmi. Bisognerà adattarsi, questa è una pista diversa dalle altre dal punto di vista dei carichi. E poi ci sarà da trovare il mio feeling”