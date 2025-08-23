MotoGP, in Ungheria Marc Marquez vince la sprint davanti a Di Giannantonio

BALATON (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del “Balaton Park”.

Il leader della classifica iridata, dominatore assoluto di questo Mondiale, precede al traguardo le due Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, rispettivamente secondo e terzo classificato. Ai piedi del podio ci sono, invece, Luca Marini (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Marco Bezzecchi (Aprilia) termina in settima piazza. Fuori dalla zona punti lo sconsolato Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo al traguardo. Cadute per Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fabio Quartararo (Ducati) e Johann Zarco (Honda LCR). Domani la gara lunga del Gp d’Ungheria.

LE DICHIARAZIONI

Marc Marquez: “Non ho visto molto bene cosa è successo in partenza. Poi ho cercato di mantenere un passo costante per allungare sugli inseguitori. Oggi lavoreremo ancora sul passo gara per arrivare pronti domani”.

Fabio Di Giannantonio: “La prima curva è piuttosto lenta ed è stata molto caotica. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con entrambe le moto, soprattutto dopo le difficoltà avute in Austria”.

Franco Morbidelli: “Sono molto contento. Abbiamo avuto un sabato molto solido, ritrovando il ritmo dopo qualche difficoltà. Vedremo cosa riusciremo a fare domani all’inseguimento di Marc Marquez”.

L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE

1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 21’13″465 alla velocità media di 149,7 km/h

2. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 2″095

3. Franco Morbidelli (Ita) Ducati a 3″595

4. Luca Marini (Ita) Honda a 4″890

5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 5″692

6. Joan Mir (Esp) Honda a 6″147

7. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 6″266

8. Alex Marquez (Esp) Ducati a 7″332

9. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 10″779

10. Pol Espargaro (Esp) Ktm a 12″905

LA CLASSIFICA PILOTI

1. Marc Marquez (Esp) 430 punti

2. Alex Marquez (Esp) 278

3. Francesco Bagnaia (Ita) 221

4. Marco Bezzecchi (Ita) 181

5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 153

6. Franco Morbidelli (Ita) 151

7. Pedro Acosta (Esp) 144

8. Fermin Aldeguer (Esp) 126

9. Johann Zarco (Fra) 114

10. Fabio Quartararo (Fra) 103

LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA

Prima fila

1. Marc Marquez

2. Marco Bezzecchi

3. Fabio Di Giannantonio

Seconda fila

4. Enea Bastianini

5. Franco Morbidelli

6. Fabio Quartararo

Terza fila

7. Pedro Acosta

8. Fermìn Aldeguer

9. Luca Marini

Quarta fila

10. Joan Mir

11. Alex Marquez

12. Pol Espargarò

Quinta fila

13. Francesco Bagnaia

14. Alex Marquez

15. Raul Fernandez

