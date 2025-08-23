MotoGP, in Ungheria Marc Marquez vince la sprint davanti a Di Giannantonio

INDICE DEI CONTENUTI
BALATON (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) vince la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il circuito del “Balaton Park”.
Il leader della classifica iridata, dominatore assoluto di questo Mondiale, precede al traguardo le due Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, rispettivamente secondo e terzo classificato. Ai piedi del podio ci sono, invece, Luca Marini (Honda) e Fermin Aldeguer (Ducati Gresini). Marco Bezzecchi (Aprilia) termina in settima piazza. Fuori dalla zona punti lo sconsolato Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo al traguardo. Cadute per Enea Bastianini (Ktm Tech3), Fabio Quartararo (Ducati) e Johann Zarco (Honda LCR). Domani la gara lunga del Gp d’Ungheria.
LE DICHIARAZIONI
Marc Marquez: “Non ho visto molto bene cosa è successo in partenza. Poi ho cercato di mantenere un passo costante per allungare sugli inseguitori. Oggi lavoreremo ancora sul passo gara per arrivare pronti domani”.
Fabio Di Giannantonio: “La prima curva è piuttosto lenta ed è stata molto caotica. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con entrambe le moto, soprattutto dopo le difficoltà avute in Austria”.
Franco Morbidelli: “Sono molto contento. Abbiamo avuto un sabato molto solido, ritrovando il ritmo dopo qualche difficoltà. Vedremo cosa riusciremo a fare domani all’inseguimento di Marc Marquez”.
L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SPRINT RACE
1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 21’13″465 alla velocità media di 149,7 km/h
2. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 2″095
3. Franco Morbidelli (Ita) Ducati a 3″595
4. Luca Marini (Ita) Honda a 4″890
5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati a 5″692
6. Joan Mir (Esp) Honda a 6″147
7. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 6″266
8. Alex Marquez (Esp) Ducati a 7″332
9. Jorge Martin (Esp) Aprilia a 10″779
10. Pol Espargaro (Esp) Ktm a 12″905
LA CLASSIFICA PILOTI
1. Marc Marquez (Esp) 430 punti
2. Alex Marquez (Esp) 278
3. Francesco Bagnaia (Ita) 221
4. Marco Bezzecchi (Ita) 181
5. Fabio Di Giannantonio (Ita) 153
6. Franco Morbidelli (Ita) 151
7. Pedro Acosta (Esp) 144
8. Fermin Aldeguer (Esp) 126
9. Johann Zarco (Fra) 114
10. Fabio Quartararo (Fra) 103
LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA
Prima fila
1. Marc Marquez
2. Marco Bezzecchi
3. Fabio Di Giannantonio
Seconda fila
4. Enea Bastianini
5. Franco Morbidelli
6. Fabio Quartararo
Terza fila
7. Pedro Acosta
8. Fermìn Aldeguer
9. Luca Marini
Quarta fila
10. Joan Mir
11. Alex Marquez
12. Pol Espargarò
Quinta fila
13. Francesco Bagnaia
14. Alex Marquez
15. Raul Fernandez
