MotoGp, Jorge Martin operato alla clavicola. Tempi di recupero da definire

NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Intervento riuscito ma ad oggi niente previsioni sul ritorno in sella. Dopo la caduta in Giappone, Jorge Martin è rientrato in Spagna per essere operato per la frattura della clavicola destra presso l’Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, dall’equipe medica dal dottor Xavier Mir. “L’operazione si è conclusa con successo – ha fatto sapere a due giorni dall’intervento Angel Charte, direttore medico MotoGp – Si trattava di un intervento complesso in quanto la frattura presentava tre parti, le quali sono state unite perfettamente con le viti di fissaggio del terzo medio-distale della frattura e con una placca di contenimento per evitarne lo spostamento. I tempi di recupero non sono ancora noti; non possiamo fornire una data esatta sul ritorno, ma inizierà la riabilitazione il prima possibile”.

Martin chiaramente salterà il weekend in Indonesia, sulla scia di una stagione davvero sfortunata. Sbarcato in Aprilia dopo aver vinto il titolo iridato con la Ducati Pramac, il pilota spagnolo è stato costretto a vivere da spettatore i primi tre weekend della stagione a causa dell’highside nella prima giornata di test a Sepang a febbraio, dove ha rimediato diverse fratture, una alla mano destra e alcune al piede sinistro.

A pochi giorni poi dal primo appuntamento stagionale in Thailandia, altra caduta stavolta in allenamento e diagnosi che recita frattura complessa del radio, di alcune ossa carpali ed una frattura calcaneare omolaterale della mano sinistra. Martin torna in sella in Qatar ma nella gara lunga della domenica finisce un’altra volta a terra, rimediando un emopneumotorace associato a fratture costali multiple. Salterà altri sette weekend, tornando in gara solo a luglio a Brno. Nella sprint di Motegi l’ennesima caduta che rischia di condizionarne anche il finale di stagione.

