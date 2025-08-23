X
MotoGp, Marquez: “Questa pole è venuta bene”

Askanews
Roma, 23 ago. (askanews) – “In una pista nuova ogni volta che metto una nuova gomma cerco il nuovo limite – ha detto Marquez nel parco chiuso dopo la pole position in Ungheria – Provi di più, provi sempre di più. L’ultimo giro è stato bello, è venuta davvero bene questa pole. In Austria ho voluto esagerare e sono caduto”. Marquez ha quindi chiosato: “Il passo per la Sprint? Dipende dal vento, si deve girare a 1’37” se si vuole vincere. Ma ieri il vento andava in un modo, di pomeriggio in un altro. Dobbiamo capire”.

