MotoGp, Marquez vince la Sprint di Brno, Bagnaia settimo

Roma, 19 lug. (askanews) – Come in Germania Marc Marquez ha vinto la Sprint del Gran Premio della Repubblica ceca, sia pure con qualche brivido. Stavolta, però, non serve una rimonta, ma un’attenta gestione delle gomme. Il trionfo di Brno, undicesima perla del pilota Ducati sulla distanza breve nel Mondiale MotoGP 2025, viene confermato solo quando la gara si è conclusa da diversi minuti. Tutta colpa della pressione degli pneumatici, risultata inizialmente fuori dai parametri: lo spagnolo rallenta mentre è in fuga, gestisce il problema e poi trionfa davanti a Pedro Acosta (Ktm). Inizialmente non sembra bastare per evitare una penalità. Poi, dopo qualche minuto, arriva l’ufficialità: nessun provvedimento contro Marc, che allunga nel Mondiale 95 punti sul fratello Alex, 156 su Francesco Bagnaia, solo settimo sul traguardo. Gran terzo posto per Enea Bastianini (Tech3 Ktm).