Musetti e Berrettini non giocheranno il torneo del Queen’s

ROMA (ITALPRESS) – Al “Queen’s Club Championships” 2025, lo storico e prestigioso torneo Atp 500, in scena la prossima settimana sull’erba londinese, mancheranno due protagonisti attesi, ovvero i tennisti azzurri Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Entrambi si sono cancellati dall’entry list per problemi fisici.

Il toscano, lo scorso anno finalista al “Queen’s”, ha dovuto alzare bandiera bianca per via della lesione di primo grado all’adduttore della gamba sinistra rimediata nel corso della semifinale del Roland Garros, persa contro Carlos Alcaraz. Musetti starà fermo nella speranza di recuperare la migliore forma fisica in vista del torneo di Wimbledon, dove nel 2024 si è spinto fino alle semifinali. Per il toscano, neo numero 6 del mondo, best ranking, tanti i punti da difendere, quindi: questa settimana non ha giocato a Stoccarda, perdendo già 90 punti. A ruota perderà i 330 punti della finale del “Queen’s” 2024; infine dovrà difendere i 1230 punti conquistati a Wimbledon lo scorso anno.

Discorso simile per Matteo Berrettini. Il romano non gioca un match ufficiale dagli “Internazionali d’Italia”, dove è stato costretto al ritiro contro Casper Ruud per il riacutizzarsi del “solito” problema ai muscoli addominali. Questa settimana ha dato forfait al torneo di Stoccarda, dove doveva difendere i punti della finale dello scorso anno, persa contro Jack Draper. Adesso salterà il “Queen’s”, vinto nel 2021 e nel 2022. Anche lui, infine, spera di tornare al meglio per l’appuntamento con il Major di Londra, dove nel 2021 si è spinto fino alla finale.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).