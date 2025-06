Nato, Ambasciatore Usa: dobbiamo superare militarmente la Russia

Milano, 4 giu. (askanews) – La Nato deve superare la Russia in termini di capacità militari, poiché Mosca si sta già preparando per un possibile nuovo conflitto. Lo ha affermato a poche settimane dal summit dell’Aia l’ambasciatore statunitense presso l’Alleanza, Matthew Whitaker secondo Afp. “Vediamo già che il Cremlino punta a ricostruire il suo esercito. Gli alleati della Nato devono anticipare la Russia”, ha affermato durante una conferenza stampa in vista della riunione dei ministri della Difesa degli alleati, in programma oggi e giovedì a Bruxelles.

“Mosca sta già preparando la sua prossima mossa”, ha aggiunto, ripreso dai media internazionali, sottolineando che, di fronte a queste minacce russe, i paesi della NATO non avevano “scelta”. “Sia chiaro, è giunto il momento” di aumentare la spesa militare, ha insistito. “Gli Stati Uniti si aspettano che ciascun alleato presenti piani, bilanci, calendari e risultati concreti per raggiungere l’obiettivo del 5%”, ha affermato, tre settimane prima del vertice NATO all’Aia che dovrà decidere in merito a questa nuova spesa.

“I RUSSI STANNO RICOSTRUENDO LE FORZE”

“La minaccia russa esiste. È a lungo termine e i russi, mentre parliamo, stanno ricostruendo le loro forze a un ritmo rapido”, ha dichiarato alla stampa il Segretario Generale dell’Alleanza, Mark Rutte.

Per quanto riguarda le armi, i russi “producono in tre mesi quello che l’intera NATO produce in un anno”, ha ripetutto ancora una volta Rutte. Diversi servizi segreti occidentali assicurano che la Russia, nel giro di cinque o sette anni, avrà ricostruito le sue forze militari per poter attaccare uno Stato dell’Alleanza, fa notare.

L’ambasciatore Usa ha ribadito la richiesta ripetuta del presidente Donald Trump affinché i 32 paesi della NATO si impegnino a destinare almeno il 5% del loro prodotto interno lordo (PIL) alla difesa. “Abbiamo bisogno di un’alleanza costruita per le minacce del 2025 e oltre, non per i campi di battaglia di ieri”, ha affermato Whitaker.

“DIFENDEREMO OGNI CENTIMETRO DI TERRITORIO ALLEATO”

Interrogato più volte su un possibile disimpegno degli Stati Uniti dall’Europa, il signor Whitaker, nominato da Donald Trump, al quale è molto vicino, ha ribadito la volontà degli Stati Uniti di difendere tutti i paesi della NATO. “Difenderemo ogni centimetro di territorio alleato e lo faremo da una posizione di forza senza pari”, ha assicurato.

Gli Usa sono “impegnati completamente nella Nato” e “al momento non ci sono piani per il ritiro delle truppe Usa dall’Europa”, ha detto Rutte oggi in conferenza stampa.