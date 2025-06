Nato, Rutte: siamo in un momento cruciale per la nostra difesa

Milano, 4 giu. (askanews) – “Siamo in un momento cruciale per la nostra difesa”. Lo ha detto in conferenza stampa pre-ministeriale Difesa il Segretario generale della NATO Mark Rutte prima della riunione dei ministri della Difesa. “Abbiamo bisogno di più risorse, forze e capacità per essere pronti ad affrontare qualsiasi minaccia e attuare pienamente i nostri piani di difesa collettiva”, ha dichiarato, elencando la difesa aerea e missilistica, le armi a lungo raggio, la logistica: “sono tra le nostre priorità principali”, ha spiegato.

“Questi obiettivi stabiliscono quali forze e capacità concrete ogni alleato deve fornire per rafforzare la nostra deterrenza e difesa”, ha aggiunto. Rutte ha inoltre invitato a rafforzare “la nostra deterrenza e difesa concordando nuovi e ambiziosi obiettivi di capacità”.